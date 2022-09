சென்னையில் தொழிலதிபர் கொலை.. கையை கட்டி பிளாஸ்டிக் பையில் உடல் கண்டெடுப்பு.. ஷாக்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : சென்னை விருகம்பாக்கம் அருகே தொழிலதிபர் கொலை செய்யப்பட்டு உடலை பிளாஸ்டிக் கவரில் சுற்றி மர்ம நபர்கள் வீசிச்சென்ற நிலையில் நேற்று இரவு அவரது வங்கி கணக்கில் இருந்து லட்சக்கணக்கான ரூபாய் பணம் எடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது

சென்னை விருகம்பாக்கம்-கோயம்பேடு இணைப்பு சாலைக்கு அருகே உள்ள காளியம்மன் தெரு பகுதியில் பெரிய கழிவு நீர் கால்வாய் ஓடுகிறது. இதனை சுற்றி ஏராளமான குடியிருப்புகள் உள்ளன.

இந்த பகுதியில் இன்று காலை 7 மணி அளவில் மாநகராட்சி துப்புரவு பணியாளர்கள் சாலையை சுத்தம் செய்யும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர்.

A businessman was murdered near Virugambakkam in Chennai and his body wrapped in a plastic sheet was thrown away by miscreants, it has been reported that lakhs of rupees were withdrawn from his bank account last night.