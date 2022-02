தெற்கில் "கை" வைத்த ஸ்டாலின்.. சுணங்கி போன அதிமுக.. சாதி ஓட்டுக்களும்.. சசிகலாவின் வெற்றிடமும்

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: திமுக, அதிமுகவுக்கு இடையேயான கடும் போட்டியாக இந்தத் தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாகி போகின்றன என்றே எதிர்பார்க்கப்பட்டது.. ஆனால், தென்மண்டலங்களை பெரும்பான்மையாக திமுக வளைத்து போட்டுள்ளது.. இது அதிமுகவுக்கு மட்டுமல்ல, அமமுகவுக்கும் பெரும் சிக்கலை அரசியல் களத்தில் ஏற்படுத்தி உள்ளது.

திமுகவுக்கு எப்போதும் வடக்கு மண்டலம், மத்திய மண்டலம், தென் மண்டலங்களில் கணிசமான பகுதிகள் கைகொடுக்கும்... அதே நேரம் மேற்கு மண்டலம் எப்போதுமே திமுகவுக்கு கை கொடுக்காது..

அதாவது, அதிமுகவுக்கே பெரிதும் உதவும் என்பதே இதன் பொருள்.. இன்னும் ஓபனாக சொல்லப்போனால், இங்கு சாதி பெரும்பான்மையை முன்வைத்தே அரசியல் பிரதானமாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது.

கோவை.. சேலம்.. அடித்து தூக்கிய திமுக!

English summary

Can AIADMK win in the South without Sasikala, and what will ttv dinakaran do the next