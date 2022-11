"லாஸ்ட் வார்னிங்".. டெல்லிக்கு எடப்பாடி "மெசேஜ்".. அதிர்ந்த பாஜக.. சைக்கிள்கேப்பில் திமுகவுக்கு "இடி"

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: அதிமுக + பாஜக கூட்டணி தொடருமா? முறியுமா? என்ற எதிர்பார்ப்புகள் எழுந்து வரும் நிலையில், வழக்கம்போல் திமுகவை டேமேஜ் செய்யும் முயற்சியில் இறங்கிவிட்டதாம் பாஜக...

எம்பி தேர்தலுக்கு தமிழக கட்சிகள் வேகம் எடுத்துள்ளன.. அதற்கான அறிகுறிகள் களத்தில் தென்பட துவங்கி விட்டது.. கடந்த 6 மாத காலமாகவே இதற்கான அடித்தளத்தை தமிழக பாஜக முன்னெடுத்து வரும்நிலையில், அதிமுகவும் கோதாவில்கு குதித்துவிட்டது.

ஒருங்கிணைந்த அதிமுகவை பாஜக மேலிடம் விரும்புவதால், அதற்கான அறிவுரைகளும் சிக்னல்களும் கடந்த 3 மாத காலமாகவே, தொடர்ந்து எடப்பாடிக்கு தரப்பட்டு வந்ததாக கூறப்பட்ட நிலையில், அதை எடப்பாடி கண்டுகொள்ளாமலேயே உள்ளார்..

ஸ்கோர் செய்த திமுக.. என்னங்க ஆச்சு? சட்டென சீறிய சீனியர்.. வெளியே வராத எடப்பாடி.. ஆடிப்போன அதிமுக!

English summary

Can Edapadi Palanisamy face the MP Election without BJP alliance OPS, and what is he going to do next