"இடிக்குதே".. 3 சீட்டா.. "அச்சாரம்" போட்டாச்சா.. முட்டி வலி வேற.. பாஜக கவனத்தை திருப்பும் கமல்ஹாசன்

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: ராகுல் காந்தி மேற்கொள்ளும் யாத்திரையில் இன்றைய தினம் கமல்ஹாசன் கலந்து கொள்ள உள்ள நிலையில், அதுகுறித்த எதிர்பார்ப்புகள் எகிறி வருகிறது.. அத்துடன் காங்கிரசுடன் ஏன் கமல் நெருங்கி செல்கிறார் என்பதற்கான காரணமும் தற்போது வெளியாகி வருகிறது.

திமுக கூட்டணி வலுவாகவே இருந்தாலும்கூட, வலிமை பொருந்திய பாஜகவை எதிர்க்க, மெகா எதிர்ப்பு கூட்டணி ஒன்று இங்கு தேவையாக இருக்கிறது..

அந்தவகையில், மநீம எப்படியாவது திமுக கூட்டணிக்கு கொண்டு வந்துவிட வேண்டும் என்றும், கமலுக்கு களத்தில் இருக்கும், இரண்டரை சதம் வாக்குவீதத்தை பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் என்ற ஆர்வமும் திமுகவுக்கு உள்ளதாக தெரிகிறது..

English summary

Can Kamalhasan get 3 seats and and What is Congress going to do the next: DMK Alliance