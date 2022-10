கடிவாளம்.. தமிழகத்தில் அமைகிறது சிறப்பு காவல் படை! கோவைக்கு 3 புதிய போலீஸ் ஸ்டேஷன்- முதல்வர் உத்தரவு

Chennai

சென்னை: கோவை மாநகரின் பாதுகாப்பினை அதிகரிக்க மூன்று பகுதிகளில் புதிய காவல் நிலையங்களை அமைக்கவும், மாநிலத்தில் இதுபோன்ற நிகழ்வுகள், சம்பவங்கள் வருங்காலங்களில் நடைபெறாமல் தடுத்திடும் வகையில், காவல் துறையில் ஒரு சிறப்புப் படையை உருவாக்கவும் முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

கோவையில் கடந்த 23ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்ற கார் குண்டு வெடிப்பு சம்பவம் தொடர்பாக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமை செயலகத்தில் இன்று ஆலோசனை மேற்கொண்டார். இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் தலைமை செயலாளர் இறையன்பு, டி.ஜி.பி. சைலேந்திரபாபு, உள்துறை கூடுதல் தலைமை செயலாளர் பணீந்திர ரெட்டி, உளவு துறை கூடுதல் டி.ஜி.பி. டேவிட்சன், தேவாசீர்வாதம் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்.

இந்த கூட்டத்தில் கோவை கார் வெடிப்பு சம்பவத்தில் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வது தொடர்பாக விரிவாக ஆலோசனை நடத்தப்பட்டது. இது போன்ற சம்பவங்கள் இனி நடைபெறாமல் தடுக்கும் வகையிலும் விரிவாக விவாதிக்கப்பட்டது. கோவை கார் வெடிப்பு சம்பவத்தில் இதுவரை எடுக்கப்பட்டுள்ள நடவடிக்கைகள் பற்றி முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினிடம் டி.ஜி.பி. சைலேந்திரபாபு விளக்கினார்.

English summary

Chief Minister M. K. Stalin has ordered to set up new police stations in three areas to increase the security of Coimbatore and to create a special force in the police department to prevent such incidents from happening in the state in the future.