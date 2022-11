சிபிசிஐடிக்கு கூடுதல் அதிகாரம்.. போலீசாரின் துறைரீதியான புகாரை விசாரிக்கலாம்..அரசாணையின் முழுவிபரம்

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: தமிழ்நாடு காவல் துறையின் சிபிசிஐடி பிரிவினருக்கு கூடுதல் அதிகாரத்தை தமிழக அரசு வழங்கி அரசாணை பிறப்பித்துள்ளது. அதன்படி துறை ரீதியான புகார் தொடர்பான விசாரணையை சிபிசிஐடி பிரிவினர் விசாரிக்க உள்ளனர். மேலும் பணியிட மாற்றங்கள் தொடர்பான விவகாரங்களை கவனிப்பதற்காக தமிழக அளவிலும், சென்னை அளவிலும் ஒரு கமிட்டி அமைக்கப்பட உள்ளது.

தமிழக காவல் துறை டிஜிபியாக சைலேந்திர பாபு உள்ளார். இவர் தலைமையில் தான் தமிழக காவல் துறை இயங்கி வருகிறது. இந்நிலையில் சமீப காலமாக அரசின் அறிவுறுத்தலின்பேரில் காவல்துறையில் புதிய நடைமுறைகள் பின்பற்றப்பட்டு வருகின்றன.

அந்த வகையில் தான் காவல் துறையினருக்கு வாரந்தோறும் வாரவிடுப்பு வழங்க வேண்டும் என உத்தரவிடப்பட்டது. இது தற்போது நடைமுறையில் உள்ள நிலையில் பணி நெருக்கடியால் சில இடங்களில் பின்பற்றப்பட முடியாத நிலை உள்ளதாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.

The Government of Tamil Nadu has issued an ordinance giving additional powers to the CBCID unit of the Tamil Nadu Police Department. Accordingly, the departmental complaint related investigation is going to be investigated by the CBCID unit. Also, a committee will be set up at Tamil Nadu level and Chennai level to look into the issues related to workplace changes.