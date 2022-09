அதிரடியாய் சென்ற சிபிசிஐடி! தடதடத்த அதிமுக அலுவலகம்! சூடுபிடிக்கும் விசாரணையால் ஓபிஎஸ்க்கு சிக்கல்?

Chennai

சென்னை : ஜூலை 11ஆம் தேதி வானகரத்தில் பொதுக்குழு நடந்த போது அதிமுக அலுவலகத்தில் மோதல் சம்பவத்தில், அலுவலகத்தில் ஏற்பட்டுள்ள சேதங்களை பார்வையிட்ட சிபிசிஐடி போலீசார், மோதல் தொடர்பாக விரைவில் சம்மன் அனுப்பி விசாரிக்கவும் திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

அதிமுக ஒற்றை தலைமை விவகாரம் விஸ்வரூபம் எடுத்தநிலையில், சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள அதிமுக தலைமை அலுவலகம் அருகே கடந்த 11-ம் தேதி ஓபிஎஸ் - இபிஎஸ் தரப்பினர் இடையே பயங்கர மோதல் ஏற்பட்டது.

இதுதொடர்பாக ராயப்பேட்டை காவல் நிலையத்தில் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது. தொடர்ந்து, அதிமுக அலுவலகத்துக்கு வருவாய் துறை அதிகாரிகள் சீல் வைத்தனர்.

English summary

In the incident of clash in the AIADMK office during the general meeting in Vanagaram on 11th July, it has been reported that the CBCID police have inspected the damage caused in the office and are planning to send a summons and investigate the clash soon.