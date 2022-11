கைவிரித்த டெல்லி? அதிமுக ‘மாஜி’ தலைநகர் சென்ற நேரத்தில் வேலையைக் காட்டிய சிபிஐ! பெரிய சிக்கல்!?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர், டெல்லி சென்று முக்கிய அமைச்சர்களைச் சந்தித்த நிலையில், அவர் மீது குட்கா வழக்கில் சிபிஐ குற்றப் பத்திரிக்கை தாக்கல் செய்திருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

குட்கா ஊழல் வழக்கில், முன்னாள் அமைச்சர்கள் விஜயபாஸ்கர், பி.வி.ரமணா மற்றும் முன்னாள் டிஜிபி-க்கள் ஜார்ஜ், டி.கே.ராஜேந்திரன் உள்ளிட்ட 21 பேர் மீது சிபிஐ குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்துள்ளது.

அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர், தன் மீதான வழக்குகளில் இருந்து விடுவித்துக் கொள்வதற்காக மத்திய பாஜக அரசின் உதவியை நாடி வருவதாகக் கூறப்படும் நிலையில், இரண்டாவது குற்றப் பத்திரிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது,

குட்கா ஊழல்: அதிமுக மாஜி அமைச்சர்கள் விஜயபாஸ்கர், ரமணா உட்பட 21 பேர் மீது குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல்

English summary

While Former AIADMK minister Vijaya Bhaskar has gone to Delhi and met key ministers, and the CBI has filed a chargesheet against him and 20 others in the Gutka scam case.