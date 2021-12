பீச்சில் புத்தாண்டு கொண்டாட தடை.. வீடுகளில் கொண்டாடுங்க.. விதி மீறினால் சிறை: டிஜிபி சைலேந்திரபாபு

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: கடற்கரைகளில் பொதுமக்கள் கூடி புத்தாண்டு கொண்டாட தடை விதிக்கப்படுவதாக டிஜிபி சைசேந்திரபாபு அறிவித்துள்ளார். குடும்பத்தினருடன் வீடுகளிலேயே புத்தாண்டு கொண்டாடுங்கள் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

#BREAKING புத்தாண்டு கொண்டாட்டம்... மதுஅருந்திவிட்டு வாகனம் ஓட்டினால் கைது - தமிழக டிஜிபி எச்சரிக்கை!

தமிழ்நாட்டில் உள்ள கடற்கரைகளில் டிசம்பர் 31ஆம் தேதி இரவு பொதுமக்கள் கூடி புத்தாண்டு கொண்டாட காவல்துறை தடை விதித்துள்ளது.

புத்தாண்டில் அரசு விதித்துள்ள கட்டுப்பாடுகளை மக்கள் பின்பற்ற வேண்டும் என்றும் பொது இடங்களில் அமைதிக்கு குந்தகம் விளைவித்தால் காவல்துறையினர் தக்க நடவடிக்கை எடுப்பார்கள் என்றும் தமிழக டிஜிபி சைலேந்திரபாபு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

English summary

DGP Sylendra babu has announced that the public will not be allowed to gather on the beaches of Tamil Nadu to celebrate the New Year. He also said to celebrate the New Year at home with family.DGP Sylendra babu has urged the people to call 100, 112 and use the KAVALAN-SOS processor if they need emergency help on New Year's Day.