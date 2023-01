இது பெஸ்ட்.. கபசுரக் குடிநீர் அனுப்புங்க! தமிழ்நாடு அரசை அணுகும் மத்திய அரசு! நாடு முழுக்க விநியோகம்

Chennai

oi-Jackson Singh

சென்னை: சீனாவில் பரவி வரும் கொரோனா இந்தியாவையும் தாக்கக்கூடும் என்ற அச்சம் நிலவி வரும் நிலையில், தமிழகத்தில் தயாரிக்கப்படும் மூலிகை மருந்தான கபசுரக் குடிநீரை நாடு முழுவதும் விநியோகிப்பது குறித்து மத்திய அரசு ஆலோசனை நடத்தி வருகிறது.

இதற்காக கபசுரக் குடிநீர் சூரணத்தை தமிழகத்தில் இருந்து டன் கணக்கில் கொள்முதல் செய்வது குறித்தும் தமிழக அரசு மத்திய ஆயுஷ் அமைச்சகம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகிறது.

கடந்த முறை இந்தியாவை கொரோனா அலைகள் தாக்கிய போது, தமிழகத்தை பாதுகாப்பு கேடயமாக நின்று கபசுரக் குடிநீர் காப்பாற்றியதை மத்திய அரசு பார்த்து வியந்துள்ளது.

டெல்லியில் காரில் இழுத்து செல்லப்பட்டு இளம்பெண் பலி: குற்றவாளிகளை தூக்கில் போடனும்..கெஜ்ரிவால் கோபம்

English summary

Amid fears that the Corona virus spreading in China may attack India too, the central government is consulting on the distribution of kabasura kudineer, a herbal medicine manufactured in Tamil Nadu, across the country.