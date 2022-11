உருவாகும் சக்கரம்.. 2 நாள் 18 மாவட்டங்களில் கொட்டப்போகும் மழை.. சென்னை நிலவரம் என்ன? வெதர் அப்டேட்

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: புதிதாக உருவாகும் சக்கரம் பற்றியும், அடுத்த இரண்டு நாட்களில் தமிழகத்தில் 18 மாவட்டங்களில் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது எனவும், சென்னை நிலவரம் குறித்தும் வெதர்மேன் புதிய அப்டேட் கொடுத்துள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் கடந்த மாத இறுதியில் வடகிழக்கு பருவமழை கொட்ட தொடங்கியது. ஆரம்பம் முதலே வெளுத்து வாங்க தொடங்கியது. நவம்பர் துவக்கத்தில் சென்னை முதல் கன்னியாகுமரி வரை ஏறக்குறைய அனைத்து மாவட்டங்களிலும் கனமழை கொட்டித்தீர்த்தது.

குறிப்பாக சென்னை, டெல்டா மாவட்டமான மயிலாடுத்துறையில் வரலாறு காணாத அளவில் மழை வெளுத்து வாங்கியது. அதன்பிறகு நவம்பர் மத்தியில் பல இடங்களில் மழையின் அளவு படிப்படியாக குறைந்து வந்தது.

டெல்டா மாவட்டங்களில் விடியவிடிய கனமழை.. பல ஏக்கர் சம்பா பயிர்கள் நீரில் மூழ்கியது.. விவசாயிகள் கவலை

English summary

The weatherman has given a new update about the newly formed chakkaram, rain is likely to occur in 18 districts of Tamil Nadu in the next two days, and the situation in Chennai.