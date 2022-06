என்னை விடுதலை செய்யுங்கள்! ஆளுநருக்கு கடிதம் எழுதிய சாந்தன்! என்ன முடிவெடுப்பார் ஆர் என் ரவி!

Chennai

சென்னை : முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ் காந்தி படுகொலை வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் இருந்த பேரறிவாளன் உச்ச நீதிமன்றத்தால் விடுதலை செய்யப்பட்ட நிலையில், தன்னையும் சிறையிலிருந்து விடுதலை செய்யக்கோரி சாந்தன் தமிழக ஆளுநருக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளார்.

1991ஆம் ஆண்டு மே மாதம் 21ஆம் தேதி தேர்தல் பிரச்சாரத்திற்காக ஸ்ரீபெரும்புதூரில் தேர்தல் பிரச்சாரத்திற்காக வந்த முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ் காந்தி மனித வெடிகுண்டால் கொல்லப்பட்டார். இந்தியா முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை இந்த சம்பவம் ஏற்படுத்தியது.

இவ்வழக்கில் சில முக்கிய குற்றவாளிகள் உயிரிழந்த நிலையில் பேரறிவாளன், சாந்தன், முருகன், நளினி, ஜெயக்குமார், ராபர்ட் பயஸ், ரவிச்சந்திரன் ஆகியோர் கைது செய்யப்பட்டனர்.

Chandan has written a letter to the Governor of Tamil Nadu seeking his release from jail, who was arrested in connection with the assassination of former Prime Minister Rajiv Gandhi.