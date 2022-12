மாற்றம் என்பது ஒரேநாளில் நிகழக்கூடியது அல்ல..இதற்காகவே உழைக்கிறோம்.. சென்னையில் முக ஸ்டாலின் பேச்சு

Chennai

சென்னை: மாற்றம் என்பது ஒரே நாளில் நிகழக்கூடியது அல்ல. அதை நாமும் அறியதாவர்கள் அல்ல. மாற்றத்தை நோக்கித்தான் நாம் உழைக்கிறோம். அதனால் தான் சாதிகளின் பெயரால் தொடக்கூடாது, தெருவில் நுழையக்கூடாது, வீதிகளில் நுழையக் கூடாது என்பதெல்லாம் உடைத்து நொறுக்கபட்டு விட்டன. என்று தமிழக முதல்வர் மு. க ஸ்டாலின் பேசியுள்ளார்.

சென்னை அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தில் நடந்த நிகழ்ச்சியில், பத்திரிகையாளர் ஏ.எஸ்.பன்னீர்செல்வன் எழுதிய 'கலைஞர் மு.கருணாநிதி வரலாறு', மாநில திட்டக்குழுவின் துணை தலைவரான ஜெ.ஜெயரஞ்சன் எழுதிய 'திராவிடமும் சமூக மாற்றமும்' என்ற நூல்களை வெளியிட்டு, தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் பேசியதாவது:-

கருணாநிதியின் வாழ்க்கை மூலமாக தமிழ்நாட்டை பார்க்கும் வகையில் பன்னீர்செல்வனின் நூல் அமைந்திருக்கிறது என்றால், தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சியின் வழியாக திராவிட இயக்கத்தை பார்க்கக்கூடிய நூலாக ஜெயரஞ்சனுடைய நூலும் அமைந்திருக்கிறது. திராவிடம் என்றாலே சமூக மாற்றம்தான். சமூக மாற்றம் என்றாலே அது திராவிடத்தால் விளைந்ததுதான். தீண்டாமை என்ற அந்த ஆயிரம் ஆண்டு சமூக அழுக்கை ஒழிக்கத்தான் பாடுபட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம்.

