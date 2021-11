கொசஸ்தலை ஆற்றின் குறுக்கே தடுப்பணைகள் கட்டப்படும்.. அமைச்சர் பொன்முடி உறுதி!

Chennai

oi-Udhayabaskar

சென்னை : மழை வெள்ளம் போன்ற இயற்கை சீற்றங்களில் இருந்து சென்னை மக்களைக் காப்பாற்ற தடுப்பணைகள் கட்டப்படும் என அமைச்சர் பொன்முடி உறுதி அளித்துள்ளார்.

ஆற்றங்கரையோரங்களில் தடுப்புச் சுவர் எழுப்பப்படும் என்றும் கொசஸ்தலை ஆற்றில் தேவையான இடங்களில் தடுப்பணைகள் கட்டப்படும் என்றும் அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னையில் மழை பாதிப்பால் நிவாரண முகாம்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ள மக்களுக்கு நிவாரண உதவிகள் வழங்கிய அமைச்சர் பொன்முடி பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் இதை தெரிவித்தார்.

English summary

Minister Ponmudi has assured that dams will be built to protect the people of Chennai from floods such as rains and floods. The Minister said that a retaining wall would be erected along the river banks and dams would be constructed where necessary on the Kosasthalai River.