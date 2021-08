தங்கம் கடத்தியதே தப்பு.. வழிபறி நாடகம் போட்டு விபூதி அடிக்க பார்த்த கும்பல்.. 3 பேர் கைது

Chennai

சென்னை: சென்னை விமான நிலையத்தில் சவுதியில் இருந்து கடத்தி வரப்பட்ட கடத்தல் தங்கத்தை விமான நிலையத்தில் பணிபுரியும் ஊழியர்கள் மூலம் கடத்தல்காரர்கள் திட்டமிட்டு எடுத்து வந்துள்ளனர்.

ஆனால் அவர்களுக்குள்ளாகவே தனி திட்டம் வகுத்து வழிப்பறி நாடகம் நிகழ்த்தி 9 கிலோ தங்கத்தை பறித்துச் சென்றிருக்கிறார்கள். இந்த விவகாரத்தில் சரவணன், முகமது நஷீர், பிரபுராம், உள்ளிட்ட ஆகிய மூவர் கைது செய்யப்பட்டனர். 9 கிலோ தங்கம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது,

சென்னை விமான நிலையத்தில் தங்கத்தை கடத்துவதற்காக விமான நிலையத்தில் பணிபுரியும் ஊழியர்களை கைக்குள் போட்டு கனக்கச்சிதமாக திட்டம் போட்டுள்ளது பாசில் கும்பல். ஆனால் கடத்தல் கும்பலுக்குள் ஏற்பட்ட சண்டையால் எல்லோரும் சிக்கி கொண்டுள்ளார்கள்.

The smugglers have been smuggling gold from Saudi Arabia at the Chennai airport by the airport staff. But they have devised a separate plan and snatched 9 kg of gold. Saravanan, Mohammad Nasir, Prabhuram and three others were arrested in the case. 9 kg of gold seized.