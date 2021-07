சென்னை சர்வதேச விமான நிலையத்தில் வரும் சூப்பர் வசதி.. டெஸ்ட் எடுத்த 13 நிமிடங்களில் கொரோனா ரிசல்ட்

Chennai

சென்னை: சென்னை சர்வதேச விமான நிலையத்தில் 13 நிமிடங்களில் விரைவாக கொரோனா ரிசல்ட் சொல்லும் ஆர்டி-பிசிஆர் சோதனை சென்டர் அமைய உள்ளது.

வெளிநாடுகளுக்கு, குறிப்பாக மத்திய கிழக்கு மற்றும் அங்கிருந்து ஆஸ்திரேலியா, ஐரோப்பிய நாடுகள், அமெரிக்கா போன்ற பிற நாடுகளுக்கு பயணம் செய்யும் பயணிகள் கொரோனா சான்றிதழ் காட்ட தேவையுள்ளது. அவர்களுக்கு இது உதவும்.

விமான நிலைய ஆணையம் ஜூலை 27, இது தொடர்பாக தமிழக அரசிடம் அனுமதி பெற்றுள்ளது. இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சிலின் அனுமதியையும் பெற்றுள்ளது.

The RT-PCR test center will be located at the Chennai International Airport in 13 minutes. Travelers traveling abroad, especially to the Middle East and from there to other countries such as Australia, European countries, and the United States are required to show a Corona certificate. This will help them.