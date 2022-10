சென்னை-பெங்களூர் விரைவுச்சாலை: உயர்மட்ட பாலங்கள் அமைக்கும் பணி தீவிரம்.. விரைவில் திறக்கப்படுகிறது!

Chennai

சென்னை: சென்னை பெங்களூர் இடையே விரைவுச்சாலை அமைக்கும் பணிகள் தீவிரமாக நடந்து வருகிறது. குறிப்பாக உயர்மட்ட பாலங்கள் அமைக்கும் பணி தீவிரமாக நடந்து வருகிறது.

"பாரத்மாலா பரியோஜனா" என்ற திட்டத்தின் கீழ் மத்திய அரசு சென்னை பெங்களூர் இடையே அதிவிரைவு சாலை அமைக்க திட்டமிட்டது.

சென்னை - பெங்களூர் அதிவிரைவு சாலை என்பது சென்னை மற்றும் பெங்களூருவை இனைக்கும் வகையில் இரு நகரங்களின் பயண தூரத்தை குறைக்கும் வகையில் தொடங்கப்பட்டு பணிகள் நடந்து வருகிறது.

