லோக்கல் ரவுடியுடன் தகராறு! தூக்கியடிக்கப்பட்ட பிஎஸ்ஒ ! சென்னை பாஜக பிரமுகர் கொலையின் பரபர பின்னணி

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : சென்னையில் நேற்றிரவு பாஜக பிரமுகர் பாலச்சந்தர் என்பவர் கொடூரமான முறையில் வெட்டிக் கொலை செய்யப்பட்ட நிலையில் கொலையாளிகள் ஒருவாரத்திற்கு முன்னரே அவரை கொலை செய்வதாக சபதம் விட்டதும், முன்விரோதம் காரணமாக இந்த கொலை நடந்திருப்பது போலீசார் நடத்திய விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது

சென்னை சிந்தாதிரிப்பேட்டை பகுதியைச் சேர்ந்த பாலச்சந்தர் , மத்தியசென்னை பாஜக எஸ்சி பிரிவுமாவட்டத் தலைவராக இருந்தார்.

இவர் நேற்று இரவு 7.50 மணிக்கு சிந்தாதிரிப்பேட்டை சாமி நாயக்கன் தெருவில் நின்று கொண்டிருந்தார். அவருக்கு பாதுகாப்புக்காக சென்ற துப்பாக்கி ஏந்திய காவலர் பாலகிருஷ்ணன், அருகில் இருந்த டீக்கடைக்கு டீ அருந்தச் சென்றிருந்தார்.

பாஜக பாலச்சந்தருடன் முன்விரோதம்..ஜெயிலில் இருந்து வெளியே வந்து சபதம் போட்டு கதையை முடித்த ரவுடிகள்!

English summary

