இந்த மாதிரி விஷயங்கள்' இருக்க கூடாது..விரட்டி விரட்டி பிடிக்கும் சென்னை போலீஸ்! வாகன ஓட்டிகளே உஷார்

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: வாகன பதிவு எண்களில் தேவையற்ற எழுத்துக்கள் எழுதப்பட்டிருந்தால், அதன் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று, சென்னை காவல்துறை எச்சரிக்கை பிறப்பித்துள்ளது. ஏற்கனவே சில வாகனங்களை பறிமுதல் செய்துள்ளனர் போலீசார்.

இதுகுறித்து சென்னை மாநகர காவல்துறை வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு:

மத்திய மோட்டார் வாகன விதிகள் 1989 பிரிவு 50 மற்றும் 51-ன்படி வாகனங்களின் நம்பர் பிளேட்களில் உள்ள எழுத்துக்கள் மற்றும் எண்களின் பின்னணி நிறம், அளவு மற்றும் குறிப்பிட்ட இடைவெளிகள் இருக்க வேண்டும் எனவும், பிற வாசகங்கள், சின்னங்கள், அல்லது படங்கள் நம்பர் பிளேட்களில் ஒட்டவும்/எழுதவும் தடைவிதிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

According to the Chennai city Police, this special checking will be conducted and action will be taken against motorists who fit number plates with defects and without complying with the Central Motor Vehicle Rules.