"அலறும் கூவம்!" நாட்டிலேயே அதிக மாசடைந்த நதி.. தமிழகத்தில் 10 ஆறுகளின் நிலை மோசம்! பெரிய எச்சரிக்கை

இந்தியாவில் அதிகம் மாசடைந்த நதிகளைக் கொண்ட மாநிலங்களில் ஒன்றாகத் தமிழ்நாடு உள்ளது

சென்னை: தமிழ்நாடு பல துறைகளில் டாப் இடத்தில் இடம் பெற்று சாதனையைப் பிடிக்கும். ஆனால், இப்போது அதிக மாசடைந்த நதிகளைக் கொண்ட மாநிலங்களில் ஒன்றாகத் தமிழ்நாடு உருவெடுத்துள்ளது.

தமிழ்நாடு இந்தியாவின் மற்ற மாநிலங்களுடன் ஒப்பிடுகையில் பல்வேறு துறைகளில் முன்னிலையில் இருப்பது அனைவருக்கும் தெரியும். குறிப்பாக மருத்துவர்கள், கல்லூரியில் படிப்போர் எண்ணிக்கை தேசிய சராசரியைக் காட்டிலும் பல மடங்கு அதிகமாக உள்ளது.

அதேநேரம் மற்ற மாநிலங்களுடன் ஒப்பிடுகையில் இயற்கை வளங்களை நாம் போதியளவில் பாதுகாப்பதில்லை என்ற குற்றச்சாட்டுகள் இருந்து கொண்டே தான் இருக்கிறது. அது குறித்து ஒரு அதிர்ச்சி தகவல்தான் இப்போது வெளியாகியுள்ளது.

Central Pollution Control Board identified the Cooum River in Chennai as the most polluted river in India: Cooum River is the most polluted river in the nation.