பண்டிகை காலம்.. நிரம்பி வழியும் கூட்டம்.. சென்னை மால்களுக்கு முக்கிய உத்தரவிட்ட மாநகராட்சி!

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் கொரோனா தொற்று கட்டுக்குள் வந்து ஆறுதல் அளிக்கிறது. கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு கொரோனா இரண்டாம் அலை தமிழகத்தை புரட்டி எடுத்தது. 31,000-க்கும் மேல் பாதிப்பு என்று கொரோனா உச்சத்தில் இருந்தது.

தற்போது கொரோனா வெகுவாக குறைந்து விட்டது. அதாவது 2,000-க்குள் கொரோனா தொற்று குறைந்து விட்டது. தமிழக அரசு தீவிர நடவடிக்கை எடுத்ததால்தான் கொரோனா தொற்று இந்த அளவுக்கு குறைவாக வந்துள்ளது.

The Chennai corporation has ordered that people should not be allowed to congregate in shops considering the corona. The Chennai Corporation has ordered that vaccinations be given without fail to protect against corona