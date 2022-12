உலக கோப்பை வீரர்களுக்கு மேடையில் இடம் இல்லை! முன்னாள் வீரர் ஆதங்கம்! உறுதி தந்த அமைச்சர் உதயநிதி!

Chennai

சென்னை : உலக கோப்பை ஹாக்கி காட்சி போட்டி மேடையில் முன்னாள் இந்திய அணி வீரர்களுக்கு இடம் அளிக்காததால் பரபரப்பு ஏற்பட்ட நிலையில், மேடையில் பேசிய அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தன் உரையின் போது, முன்னாள் வீரர்களுக்கு மதிப்பளிக்கப்படும் இனி இதுபோன்ற சம்பவம் நடைபெறாது என தெரிவித்தார்.

2023 ஆண்டு ஹாக்கி உலகக் கோப்பை தொடரை இந்தியா நடத்துகிறது. அடுத்த மாதம் ஜனவரி 13 முதல் 29 ஆம் தேதி வரை ஒடிசா மாநிலத்தில் ஹாக்கி உலக கோப்பை போட்டி நடைபெற உள்ளது. இதையொட்டி, ஹாக்கி கோப்பையை நாடு முழுவதும் உள்ள அனைத்து மாநிலங்களுக்கும் எடுத்துச் செல்லப்பட்டு வருகிறது.

அந்த வகையில் மும்பையில் இருந்து விமானம் மூலம் ஹாக்கி கோப்பை இன்று காலை சென்னை கொண்டுவரப்பட்டது. விமான நிலையத்தில் ஹாக்கி கோப்பையை தமிழ்நாடு ஹாக்கி சங்கத் தலைவர் ஜான் மனோகரன் பெற்று கொண்டார்.

