"ரூ.500 வாங்கிட்டு என்னை அனுப்புங்க.." நடு ரோட்டில்.. போலீசிடம் அலப்பறை செய்த சட்டக்கல்லூரி மாணவன்!

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: குடிபோதையில் பைக் ஓட்டி வந்த சட்டக்கல்லூரி மாணவர் ஒருவர்.. 500 ரூபாய் வாங்கிக்கொண்டு என்னை அனுப்புங்கள் என போலீஸாரிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்ட சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது.

சென்னை தாம்பரம் ஜிஎஸ்டி சாலையில் உள்ள வள்ளுவர் குருகுலம் பள்ளி அருகே நேற்று இரவு உதவி ஆய்வாளர் ரவிச்சந்திரன் தலைமையில் போக்குவரத்து போலீசார் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்தனர்.

போதையில் Policeஐ எதிர்த்த Chennai Law college Student வீடியோ| Oneindia Tamil

அப்போது சந்தேகத்தின் பேரில் ஒரு இரு சக்கர வாகனத்தை மடக்கி சோதனை செய்தனர்.

English summary

A Drunk youth who is a law colleges student causing problem with police near Tambaram area, the video goes viral, in which he said police should free him after taking 500 bribe money.