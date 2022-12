நெக்ஸ்ட் 3 மணிநேரம் ரொம்ப முக்கியம்.. சென்னையில் வெளுத்து வாங்கும் கனமழை..19 மாவட்டங்களுக்கு அலர்ட்

Chennai

சென்னை: சென்னை மாநகர் மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் நேற்று இரவு மழை பெய்த நிலையில் இன்று காலை முதல் தொடர்ந்து கனமழை வெளுத்து வாங்குகிறது. இந்நிலையில் தான் தமிழகத்தில் அடுத்த 3 மணிநேரம் ரொம்ப முக்கியம் எனக்கூறி சென்னை உள்பட 19 மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியுள்ளது.

அக்டோபர் மாத இறுதியில் தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்கு பருவமழை துவங்கியது. முதல் 2 வாரம் இந்த பருவமழை சென்னை உள்பட பல மாவட்டங்களில் கொட்டித்தீர்த்தது.

அதன்பிறகு மாண்டஸ் புயலால் தமிழ்நாட்டின் பல மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்தன. அதன்பிறகு மழை என்பது சற்று குறைந்து இருந்தது.

While it rained last night in the city and suburbs of Chennai, it has been raining continuously since this morning. In this case, the Chennai Meteorological Department has said that the next 3 hours are very important in Tamil Nadu and heavy rain will fall in 19 districts including Chennai.