சென்னை மேயர் யார்? உதயநிதி பிடிவாதம்! மு.க.ஸ்டாலின் திட்டவட்டம்! நடக்கப்போவது என்ன?

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: சென்னை மாநகராட்சி மேயர் யார் என்று திமுக மேலிடம் முடிவெடுத்த பிறகு தான் நகர்புற உள்ளாட்சித் தேர்தலுக்கான அறிவிப்பு வெளியாகும் என்று தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

டிசம்பர் இறுதியில் அல்லது ஜனவரியில் பொங்கலுக்கு முன்னதாக நகர்புற உள்ளாட்சித் தேர்தலை நடத்தி முடிக்க வேண்டும் என்பது தான் திமுக மேலிடத்தின் முடிவாக இருக்கிறது. ஆனால் சென்னை மேயர் யார்? என்று தற்போது வரை எந்த முடிவும் எடுக்க முடியாமல் இருப்பதால் ஏற்பட்டுள்ள குழப்பம் தான் நகர்புற உள்ளாட்சித் தேர்தல் அறிவிப்பை வெளியிடுவதில் தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

திமுக தலைவராக இருந்த கலைஞர், தனது அரசியல் வாரிசாக மு.க.ஸ்டாலினை 1980களின் இறுதியிலேயே சூசகமாகவும் சில சமயங்களில் வெளிப்படையாகவும் கூறிவிட்டார்.

வருகிறது புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி.. 7 மாவட்டங்களில் இன்று கன மழை கொட்டும்- சென்னை வானிலை மையம்

English summary

It has been reported that the announcement for the urban local body elections will be made only after the DMK decides who will be the mayor of Chennai.