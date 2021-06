இவர் தான் கவுல்சயா.. இவருடன் மொத்தம் 6 பேர்.. செய்த வேலை இருக்கே.. ஆடிப்போன திருவொற்றியூர்

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: சென்னை திருவெற்றியூரில் செயின் பறிப்பில் தொடர்புடைய ஆறு பேரை போலீசார் கைது செய்தனர். குடும்பமே செயின் பறிப்பு தொழிலில் ஈடுபட்டு அதை விற்று வந்ததும் தெரியவந்துள்ளது.

திருவொற்றியூர் காலடிபேட்டை எஸ்பிஐ காலணியை சேர்ந்தவர் ஜெயகுமார்(40). இவர் திருவொற்றியூர் ஏண்ணூர் விரைவு சாலையில் நடந்து சென்றபோது அவருக்கு பின்னால் மோட்டார் சைக்கிளில் வந்த 2 நபர்கள் அவர் அணிந்திருந்த 4 சவரன் செயினை பறித்து சென்றனர்.

இதுதொடர்பாக ஜெயகுமார் திருவொற்றியூர் காவல் நிலையத்தில் புகார் செய்தார். புகாரை பெற்று கொண்ட போலீசார் தனிப்படை அமைத்து செயின் பறிப்பு கொள்ளையர்களை தேடிவந்தனர்.

English summary

Police have arrested six people in connection with a chain robbery in Tiruvettyur, Chennai. It has been revealed that the family was involved in the chain flushing business and sold it.