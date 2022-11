இப்படி மெசேஜ் வந்தா நம்பாதீங்க..! ‘பணம் அபேஸ்’ சைபர் கொள்ளையர்களின் புது டெக்னிக்.. போலீஸ் வார்னிங்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : ஈபி பில் உடனே கட்டவில்லை என்றால் மின் இணைப்பு துண்டிக்கப்படும் என மெசேஜ் அனுப்பி, அதன் மூலம் வங்கிக் கணக்கில் இருந்து பணம் திருடும் கும்பலிடம் எச்சரிக்கையாக இருக்குமாறு காவல்துறை அலெர்ட் செய்துள்ளது.

ஆன்லைன் வாயிலாக நடக்கும் மோசடிகள் நாள்தோறும் அதிகரித்து வருகின்றன. நூதனமான வழிகளில் செயல்படும் மோசடி கும்பல்களின் திட்டங்களுக்கு படித்தவர்களும் கூட இலக்காகின்றனர்.

அந்தவகையில், சமீப நாட்களாக ஒரு புதுவகையான மோசடி தொடர்பாக காவல்துறைக்கு அதிக புகார்கள் வந்துள்ளன. அதுகுறித்து சென்னை காவல் ஆணையர் சங்கர் ஜிவால், பொதுமக்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

Police have alert public about the gang to beware of stealing money from bank account, By sending a message that EB connection will be disconnected if the electricity bill is not paid immediately.