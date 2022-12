"இளைஞர்கள் கவனத்திற்கு" இருசக்கர வாகனங்களுக்கு புதிய கட்டுப்பாடு.. சென்னை போலீஸ் எச்சரிக்கை!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்தையொட்டி இருசக்கர வாகனங்களுக்கு சென்னை காவல்துறை தரப்பில் புதிய கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி நாளை மாலை 6 மணிக்கு மேல் இரண்டுக்கும் மேற்பட்ட இருசக்கர வாகனங்கள் ஒன்றாக பயணித்தால், வாகனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்படும் என எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்தின் போது பைக் ரேஸ் மற்றும் சாகசத்தில் ஈடுபடுவதை தடுக்கும் வகையில் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

கடந்த இரு ஆண்டுகளாக கொரோனா ஊரடங்கு உத்தரவு காரணமாக புத்தாண்டு கொண்டாட்டங்கள் தடை செய்யப்பட்டிருந்தது. இந்த நிலையில், 2023ம் ஆண்டு புத்தாண்டை மிகுந்த உற்சாகத்துடன் கொண்டாட இளைஞர்கள் தயாராகி வருகின்றனர்.

டிசம்பர் 31 மாலை தொடங்கி ஜனவரி 1 அதிகாலை வரை நடைபெறும் புத்தாண்டு நிகழ்ச்சிகளில் எவ்வித அசம்பாவித சம்பவங்களும் நிகழாமல் இருக்க காவல்துறை பல்வேறு கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளது.

டார்கெட் 2022.. அனைத்திலும் பாமக வெற்றி! புத்தாண்டு சிறப்பு பொதுக்குழுவில் அன்புமணி ராமதாஸ் உறுதி!

English summary

Chennai Police has imposed new restrictions on two-wheelers on the occasion of New Year celebrations. Accordingly, a warning has been given that if more than two vehicles travel together after 6 pm tomorrow, the vehicles will be confiscated.