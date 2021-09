சென்னையில் பயங்கரம்.. தூங்கி கொண்டிருந்த மனைவியின் தலையில் அம்மிக்கல்லை போட்டு கொன்ற கணவன்!

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை : சென்னை ராயப்பேட்டையில் குடும்பம் நடத்த வராத மனைவியின் தலையில் அம்மிக்கல்லை போட்டு கொலை செய்த கணவரை போலீசார் கைது செய்தனர். கள்ளத்தொடர்பு இருப்பதாக கருதி கொலை செய்துவிட்டதாக போலீசில் சரண் அடைந்த கணவனை பிடித்து விசாரித்து வருகிறார்கள். இன்று அதிகாலை நடந்த இந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

விழுப்புரம் மாவட்டம் திண்டிவனம் அடுத்த கிராண்டிபுரம் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் தேவராஜ். இவரதுமகன் சுப்பிரமணி (வயது 40), இவரது மனைவி கனிமொழி , இவர்களுக்கு கடந்த 26-07-2015ம் ஆண்டு திருமணமாகி சஞ்சய் (3) என்ற ஒரு ஆண் குழந்தை உள்ளது.

இந்நிலையில் கனிமொழிக்கும் அவரது கணவர் சுப்பிரமணிக்கு தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக வசித்து வருகிறார்கள்.

சுப்பிரமணி சென்னை வடபழனியில் கொத்தனார் வேலை செய்து வருகிறார். இருவரும் பிரிந்து வாழ்ந்து வரும் நிலையில் கடந்த தற்போது 15 நாட்களுக்கு முன்பு சென்னை இராயப்பேட்டையில் உள்ள கோயா அருணகிரி முதல் தெருவில் உள்ள தனது அம்மா நிர்மலா (60) (பழ வியபாரம் செய்து வருகிறார்) வீட்டில் வசித்து வந்துள்ளார்,

English summary

Police have arrested the husband who killed his wife by throwing a stone at her head in Rayapettai, Chennai.The incident, which took place this early morning, has come as a shock.