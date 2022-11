ஆண்டவன்தான் சென்னையை காப்பாற்றனும்.. ஆவேசமாக வந்த ஜெயக்குமார்

Chennai

சென்னை: ஒருநாள் மழைக்கே இப்படி சென்னை மிதக்கிறது. இன்னும் ஆறு நாட்கள் மழையிருக்கிறது அந்த ஆண்டவன்தான் சென்னை மக்களை காப்பாற்ற வேண்டும் என்று முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் கூறியுள்ளார். எவ்வளவு பெரிய மழை பெய்யதாலும் வெள்ளம் வடிந்து விடுகிறது என்பது போல பிரம்மாண்ட விளம்பரம் செய்யப்படுவதாகவும் ஜெயக்குமார் குற்றம் சாட்டினார்.

தமிழகத்தில் வட மாவட்டங்களில் வடகிழக்குப் பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ளது. சென்னையில் மழைநீர் வடிகால் பணிகள் முடிந்த இடங்களில் வெள்ளநீர் வடிந்தாலும் தாழ்வான பகுதிகள் தத்தளிக்கின்றன. வட சென்னையில் வெள்ளநீர் சூழ்ந்துள்ளது. பெரம்பூர், கொரட்டூர் மழைநீரில் தத்தளிக்கிறது. பல வீடுகளுக்குள் வெள்ளநீர் புகுந்துள்ளதால் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.

தென் சென்னையிலும் பல பகுதிகளில் சாலைகளில் வெள்ளம் சூழ்ந்துள்ளதால் வாகன ஓட்டிகள் சிரமத்திற்கு ஆளாகியுள்ளனர். மந்தைவெளி, மயிலாப்பூர் பகுதிகளிலும் தண்ணீர் தேங்கியுள்ளது. வெள்ளம் வழிந்தோடு விடுவதாக சமூக வலைத்தளங்களில் மாநகராட்சி சார்பில் புகைப்படங்கள் பதிவிடப்படுவதற்கு பலரும் வெள்ளம் சூழ்ந்த புகைப்படங்களையும் வீடியோக்களையும் பதிவிட்டு வருகின்றனர்.

English summary

Chennai floats like this just for one day's rain. Former Minister Jayakumar has said that there are six more days of rain and the Lord should save the people of Chennai. Jeyakumar also alleged that there is a huge hype that no matter how much rain it rains, the flood will recede.