சூப்பர்.. சென்னை புறநகர் ரயில்களில் நாளை முதல் பொது மக்கள் பயணிக்கலாம்.. ஆண்களுக்கு மட்டும் நிபந்தனை

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: சென்னை புறநகர் ரயில் சேவையை நாளை முதல் பொது மக்கள் பயன்படுத்தலாம் என தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.

புறநகர் ரயில் சேவையில் அத்தியாவசிய பணியாளர்கள் மட்டும் அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில் இனி, அனைவரும் பயணிக்க அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.

சென்னையில் புறநகர் ரயில் என்பது பொது மக்கள் அனைவருமே பயன்படுத்தி வந்த ஒரு முக்கியமான ரயில் சேவை. லட்சக்கணக்கானவர்கள் தங்களுடைய பணிகளுக்காக இந்த சேவையைத்தான் பயன்படுத்தி வந்தார்கள்.

English summary

Chennai suburban train service resume for common people: Southern Railway has announced that the Chennai suburban train service will be open to the public from tomorrow. Suburban rail service is now open to all, earlier it was allowed only for essential staff.