சென்னை புறநகரில் தொடர் கனமழை.. பொதுமக்கள் பாதிப்பு.. அடுத்த 3 மணிநேரம் முக்கியம்.. புது அப்டேட்

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: சென்னை புறநகர் பகுதிகளான வளசரவாக்கம், கோயம்பேடு, மதுரவாயல், வானகரம், அய்யப்பன் தாங்கல், நெற்குன்றம் உள்ளிட்ட பல பகுதிகளில் நள்ளிரவு முதல் தற்போது வரை தொடர்ந்து கனமழை பெய்து வருகிறது. சாலைகளில் மழைநீர் தேங்கிய நிலையில்மக்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். பல இடங்களில் இருள் சூழ்ந்துள்ளதால் வாகன ஓட்டிகள் முகப்பு விளக்குகளை எரியவிட்டபடி செல்கின்றனர்.

தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருமழை வெளுத்து வாங்கி வருகிறது. தற்போதும் பல இடங்களில் கனமழை பெய்து வருகிறது.

சென்னை முதல் கன்னியாகுமரி வரை பல இடங்களில் கனமழை பெய்து வருகிறது. மேலும் மழை தொடர்பான அறிவிப்புகளை வானிலை ஆய்வு மையம் உன்னிப்பாக கவனித்து அடிக்கடி அப்டேட் செய்து வருகிறது.

சென்னையில் மீண்டும் கனமழை.. சூறைக்காற்றுடன் நள்ளிரவில் வெளுத்து கட்டிய மழை.. எங்கெங்கு தெரியுமா?

English summary

Heavy rain has continued since midnight till now in several areas of Chennai suburbs like Valasaravakkam, Koyambedu, Maduravayal, Vanakaram, Ayyappan Thangal, Nelkunram. The roads are covered with rain water and it is dark in many places, so the motorists are driving with their headlights on.