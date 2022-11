உஷாரா போங்க! சென்னை மழையில் மறைந்த குழிகள்.. பாதாள சாக்கடையில் விழுந்த பெண் - பெரம்பூரில் பரபர

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: கனமழையால் சாலையில் தண்ணீர் தேங்கியிருந்த நிலையில், அதில் மறைந்த பாதாள சாக்கடை குழியில் தவறி விழுந்த பெண்ணை அப்பகுதியில் மக்கள் மீட்டு முதலுதவி சிகிச்சை அளித்து உயிரை காத்தனர்.

தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்கு பருவமழை கடந்த 2 நாட்களாக தொடங்கி வெளுத்து வாங்கி வருகிறது. குறிப்பாக சென்னை, செங்கல்பட்டு, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம் போன்ற வட மாவட்டங்களில் கனமழை அதிகளவில் பெய்து இருக்கிறது.

இது குறித்து சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்ட அறிக்கையில் தமிழ்நாட்டில் அடுத்த 5 நாட்களுக்கு நல்ல மழை பெய்யும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டு இருக்கிறது. இதன் காரணமாக தமிழ்நாட்டிற்கு ஆரஞ்சு அலர்டு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டு உள்ளது.

இன்று இந்த பகுதியெல்லாம் ஹாட்ஸ்பாட்.. நாளை முதல் தென் தமிழகத்திற்கு அதிக மழை! சென்னை ரெயின்ஸ் அலர்ட்

English summary

Chennai road was waterlogged due to heavy rains, the people of the area rescued the woman who had fallen into the underground sewer hole and gave first aid and saved her life.