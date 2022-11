ஆன்லைன் படிப்பின் போது மலர்ந்த காதல்.. கேரள பெண்ணை மணம் முடித்த சென்னை இளைஞர்..தேடி வந்த கேரள போலீஸ்

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: ஆன்லைன் பட்டப்படிப்பு படித்த போது சென்னை இளைஞருக்கும் கேரள இளம்பெண்ணுக்கும் காதல் மலர்ந்துள்ளது. இவர்களது காதலுக்கு பெற்றோர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்த நிலையில், இருவரும் சென்னையில் பதிவுத் திருமணம் செய்து கொண்டனர்.

சென்னை திருவொற்றியூரை சேர்ந்த காமேஷ்வரன் என்பவருக்கும் கேரளாவை சேர்ந்த சுஜிதா என்பவருக்கும் ஆன்லைன் மூலம் நட்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

ஆன்லைன் முறையில் பட்டப்படிப்பு ஒன்றை இருவரும் படித்த போது இவர்களுக்குள் அறிமுகம் ஆனதாகவும் நாளடைவில் இவர்களுக்குள் காதல் மலரந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.

English summary

An incident took place in Chennai where the lovers took refuge in the police station when their parents objected to their love.