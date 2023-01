'விக்ரம்' பட பாணியில்.. சென்னையில் புழங்கும் போதை மாத்திரைகள்.. ஷாக் ரிப்போர்ட்.. ரோலக்ஸ் யாரு?

Chennai

சென்னை: சமீப நாட்களாக கஞ்சாவுக்கு எதிரான நடவடிக்கையை காவல்துறையினர் தீவிரப்படுத்தியுள்ள நிலையில், சென்னையில், போதை மாத்திரைகளின் பயன்பாடு வேகமாக அதிகரித்து வருவதாக காவல்துறையினர் வெளியிட்டுள்ள புள்ளி விவரத்தில் தெரிய வருகின்றது.

தமிழ்நாட்டை பொறுத்த அளவில் கஞ்சா மற்றும் குட்கா பொருட்கள் தடை செய்யப்பட்டவையாகும். ஆனாலும் கடந்த சில நாட்களாக இதன் பயன்பாடுகள் தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்தன. இதனால் இளைஞர்கள் மட்டுமல்லாது சிறார்களும் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டனர். எனவே இதனை முற்றிலுமாக ஒழிக்க முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்திருந்தார். இந்த உத்தரவையடுத்து ஆப்ரேஷன் கஞ்சா வேட்டை தொடங்கியது. முதல் ஆப்ரேஷனில் பெரிய அளவிலான கஞ்சா சப்ளையர்களுக்கு ஸ்கெட்ச் போடப்பட்டது.

கடந்த 2021ம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் தொடங்கிய முதல் ஆப்ரேஷனில் சுமார் 1,200க்கும் அதிகமானோர் கைது செய்யப்பட்டனர். அதேபோல ரூ.2.35 கோடி மதிப்பிலான 2,300 கி.கி கஞ்சா பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. இந்த சம்பவத்தையடுத்து கஞ்சா கடத்தல்காரர்கள் சற்று பயப்பட தொடங்கினர். வெளிப்படையாக கடத்திக்கொண்டிருந்த கஞ்சா மறைமுகமாக கடத்தப்பட்டது. வெளி மாநிலங்களிலிருந்து வந்து சேர வேண்டிய கஞ்சா தாமதமாக ஒரு ஒழுங்கு முறையின்றி வந்து சேர்ந்தது.

