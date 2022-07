இதுஎன்ன பிரம்மாண்டம்.. நிறைவு விழாவ பாருங்க.. இன்னும் மெர்சல் பண்ணுவோம்.. உதயநிதி ட்வீட்!

Chennai

சென்னை: செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டியின் நிறைவு விழா இன்னும் பிரம்மாண்டமாக நடைபெறும் என்று நடிகரும், திமுக எம்எல்ஏ-வுமான உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

சர்வதேச 44வது செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டி செஸ் தலைநகரமான தமிழ்நாட்டில் பிரம்மாண்டமாக தொடங்கியுள்ளது. முதல் சுற்று போட்டிகள் மாமல்லபுரத்தில் உள்ள ஃபோர் பாய்ண்ட் தனியார் நட்சத்திர விடுதியில் நடைபெறுகிறது. இதில் 186 நாடுகளைச் சேர்ந்த 2 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட சர்வதேச வீரர்கள் பங்கேற்றுள்ளனர்.

The 44th International Chess Olympiad has kicked off with a bang in the chess capital of Tamil Nadu. People and Players were impressed with the Opening Ceremony. But, Udhayanithi Stalin tweets, The Closing Ceremony will be Bigger and Better than this.