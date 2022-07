செஸ் ஒலிம்பியாட்: தமிழகம் வரும் பிரதமர் மோடிக்கு 5 அடுக்கு பாதுகாப்பு.. 22000 போலீசார் குவிப்பு

Chennai

சென்னை: மாமல்லபுரத்தில் நடைபெற உள்ள செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டியின் துவக்க விழாவில் பங்கேற்க பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாளை மாலை சென்னை வரும் நிலையில் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. பிரதமர் வருகையையொட்டி 5 அடுக்கு பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளதோடு, 22 ஆயிரம் போலீசார் கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட உள்ளனர்.

இந்தியாவில் முதல் முறையாக இந்த ஆண்டு செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டி நடைபெற உள்ளது. தமிழகத்தின் மாமல்லபுரத்தில் செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டி நடைபெற உள்ளது.

மாமல்லபுரத்தில் செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டிகள் ஜூலை 28ம் தேதி துவங்கி ஆகஸ்ட் 10 வரை நடக்கின்றன. இதற்கான ஏற்பாடுகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன. அரங்குகள் அமைக்கப்பட்டு வீரர்களுக்கான ஏற்பாடுகள் சிறப்பாக மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.

Security arrangements have been intensified as Prime Minister Narendra Modi arrives in Chennai tomorrow evening to participate in the opening ceremony of the Chess Olympiad to be held in Mamallapuram. On the occasion of Prime Minister's visit, 5 layers of security have been put in place and 22,000 policemen will be involved in surveillance work.