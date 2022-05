இல்லை... இல்லை... தமிழகத்தில் அராஜகம் இல்லை...சாதனைகளைப் பட்டியலிட்டு முதல்வர் பெருமிதம்

Chennai

சென்னை: இந்த ஆட்சியில் வன்முறைகள் இல்லை; சாதிச் சண்டைகள் இல்லை; மத மோதல்கள் எழவில்லை; துப்பாக்கிச் சூடுகள் இல்லை; அராஜகங்கள் இல்லை; இதுதான் இந்த ஆட்சியின் மாபெரும் சாதனை; இதுதான் உள்துறையின் மிக முக்கியமான சாதனையாக அமைந்திருக்கிறது என்று முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் பெருமிதத்துடன் கூறியுள்ளார்.

CM Stalin Assembly Speech| காவல்துறையை கை நீட்டி குற்றம் சொல்லக்கூடாது

அமைச்சர்கள் அனைவரும் இந்த அரசிடம் என்னவெல்லாம் இருக்கிறது என்பதை விரிவாகப் பேசினார்கள். உள்துறை சார்பில் என்னைக் கேட்டால், எதுவெல்லாம் இல்லை என்பதைத்தான் நான் சொல்ல முடியும் என்று சொல்லிப் பட்டியலிட்டேன்.

தமிழ்நாட்டு மக்கள் அமைதியான வாழ்க்கை வாழ்வதற்கான அடித்தளத்தை அமைத்துத் தந்துள்ளோம். இந்த அமைதியை உருவாக்கிக் கொடுத்தது தமிழ்நாடு அரசினுடைய காவல்துறை.

CM Stalin Speech in Tamil Nadu assembly, There is no violence in this regime; There are no caste fights; Religious conflicts did not arise; No shootings; No anarchy; This is the great achievement of this regime; Chief Minister MK Stalin is proud to say that this is the most important achievement of the interior.