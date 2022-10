மாற்றுக்கட்சிகளில் இருந்தபோதும் என் மீது அன்பு கொண்டிருந்தவர் கோவை தங்கம்- முதல்வர் ஸ்டாலின் இரங்கல்

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : வால்பாறை முன்னாள் எம்.எல்.ஏ கோவை தங்கம் மறைவுக்கு தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார்.

வால்பாறை சட்டமன்றத் தொகுதியின் முன்னாள் எம்.எல்.ஏ கோவை தங்கம் உடல் நலக்குறைவால் தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார்.

காங்கிரஸ் கட்சியிலிருந்து விலகி தமாகாவில் செயல்பட்டு வந்த கோவை தங்கம், கடந்த ஆண்டு திமுகவில் இணைந்தார்.

இந்நிலையில், கோவை தங்கம் உடல்நலக் குறைவால் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில் காலமானார். அவரது மறைவுக்கு பலரும் இரங்கல் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

முன்னாள் எம்.எல்.ஏ. கோவை தங்கம் காலமானார்

TN Chief Minister M.K.Stalin has condoled the demise of Valparai former MLA Kovai Thangam. Chief Minister Stalin mentioned that he always had great love, respect and faith in me, even when he was in alternative parties and after joining DMK.