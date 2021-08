மத்திய அரசின் 3 வேளாண் சட்டங்களுக்கு எதிராக தமிழக சட்டசபையில் தீர்மானம்! பாஜக, அதிமுக வெளிநடப்பு

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: மத்திய அரசின் 3 வேளாண் சட்டங்களை எதிர்த்து சட்டசபையில், அரசின் தனித் தீர்மானத்தை கொண்டு வந்தார் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்.

3 சட்டங்களும் விவசாயிகள் நலனுக்கு உகந்தது இல்லை என்று தீர்மானத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த தீர்மானம் இன்று சட்டசபையில் குரல் வாக்கெடுப்பு மூலம் நிறைவேற்றப்பட்டது.

விவசாயத் துறை மானிய கோரிக்கை மீதான விவாதம் நடைபெறும் இன்றைய தினத்தில் பேரவையில் இந்த தீர்மானத்தை கொண்டு வந்திருந்தார் முதல்வர்.

In the resolution against union governments farm laws, the Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin said the three legislations do not cater to the welfare of the farmers and that the Union Government should withdraw them.