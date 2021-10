குறைகள் சொன்னால் ஏற்கும் முதல்வர் ஸ்டாலின்.. அடுத்தடுத்து உத்தரவிட்ட இரண்டு விஷயங்கள்

Chennai

சென்னை : ஒரு நல்ல தலைவர் என்பவர்.. குறைகளை சொன்னால் சரி செய்ய வேண்டும். முதல்வர் ஸ்டாலின் அப்படியே ஏற்றுக்கொள்கிறார் ... அவர் அண்மையில் ஏற்றுக்கொண்ட இரண்டு விஷயம்.. சமூக நீதி குழுவில் பெண்கள் இடம் பெற வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை ஏற்றார். இதேபோல போக்குவரத்து துறைக்கு ஆவின் நிறுவனத்திடம் இருந்து ஸ்வீட் ஆர்டர் எடுக்கவும் உத்தரவிட்டார்.

தமிழ்நாட்டின் முதல்வராக கடந்த மே மாதம் பதவியேற்ற மு.க.ஸ்டாலின், ஆட்சிக்கு வந்தது முதலே பல விஷயங்களில் வெளிப்படைத்தன்மையுடன் நடந்து கொள்வதாக கூறப்படுகிறது. அதேநேரம் குறைகளை சுட்டிக்காட்டினால் அதை ஏற்றுக்கொண்டு நடவடிக்கையும் எடுத்துள்ளார்,

வீண் பிடிவாதமோ, அல்லது அரசியல் செய்வதாகவோ எண்ணாமல் நியாயமான காரணமாக இருந்தால் அதை ஏற்றுக்கொண்டு உத்தரவிட்டு வருகிறார் என்று சமூக வலைதளங்களில் பாராட்டுகிறார்கள். அண்மையில் அப்படி இரண்டு விஷயங்களில் உத்தரவிட்டுள்ளார் என்றும் கூறுகிறாரகள். அதை இப்போது பார்ப்போம்.

கான்வாயை நிறுத்துங்க.. பள்ளிக்கு திடீர் விசிட்.. மாணவர்களிடம் குறை கேட்ட முதல்வர் ஸ்டாலின்

