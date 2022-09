குட்நியூஸ்.. செப்15ல் அரசு பள்ளிகளில் காலை சிற்றுண்டி திட்டம்.. துவக்கி வைக்கும் முதல்வர் ஸ்டாலின்

Chennai

oi-Halley Karthik

சென்னை: அரசு பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவ, மாணவியர்களுக்கு காலை சிற்றுண்டி வழங்கும் திட்டம் வரும் 15ம் தேதி தொடங்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஏற்கெனவே மாணவர்களுக்கு மதிய வேளையில் உணவு வழங்கப்பட்டு வரும் நிலையில் காலை வேளையிலும் உணவு வழங்கப்படும் என திமுக அரசு அறிவித்திருந்தது.

அதன்படி முதற்கட்டமாக 1,545 பள்ளிகளில் இந்த திட்டம் அமல்படுத்தப்பட உள்ளது. இந்த திட்டம் மூலம் 1.14 லட்சம் மாணக்கார்கள் பயனடைவார்கள் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அரசுப் பள்ளிகளில் செப்.15 முதல் காலை சிற்றுண்டி திட்டம்.. முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் தொடங்கி வைக்கிறார்?

English summary

It has been announced that the program of providing breakfast to students studying in government schools will be started on the 15th. The DMK government had already announced that food would be provided to the students in the morning as well. Accordingly, this scheme is to be implemented in 1,545 schools in the first phase. It is reported that 1.14 lakh students will benefit from this scheme.