காக்கும் ”திராவிட மாடல்”..தோளோடு தோள் நிற்கும் திராவிட இயக்கம்! முதல்வர் ஸ்டாலின் ரமலான் வாழ்த்து..!

Chennai

சென்னை : ஈகைப் பண்பின் இன்னுருவாக விளங்கும் இஸ்லாமியப் பெருமக்களுடன் என்றும் தோளோடு தோள் நிற்கும் இயக்கம் திராவிட இயக்கம் என தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் விடுத்துள்ள ரமலான் வாழ்த்து செய்தியில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இஸ்லாமியர்களின் புனித மாதமான ரமலான் மாதத்தில் 30 நாட்களுக்கு நோன்பு கடைபிடிக்கப்பட்ட நிலையில் நாளை ரமலான் பண்டிகை கொண்டாடப்படவுள்ளது.

தமிழகத்தில் நாளை இஸ்லாமிய பெருமக்கள் நாளை பண்டிகை கொண்டாடவுள்ள நிலையில் தமிழக முதல்வரும் திமுக தலைவர் ஸ்டாலின், ரமலான் திருநாள் வாழ்த்துகளை தெரிவித்துள்ளார்.

Stalin, the Chief Minister of Tamil Nadu, has mentioned in his Ramadan message that the Dravidian movement is a movement that stands shoulder to shoulder with the greats of Islam.