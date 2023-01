சென்னை சங்கமம் -நம்ம ஊரு திருவிழா! கலை பண்பாட்டுச்சுடரை அணையாது காப்போம்! முதல்வர் ஸ்டாலின் அழைப்பு!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: சென்னை சங்கமம் -நம்ம ஊரு திருவிழாவுக்கு வருகை தருமாறு முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் மக்களுக்கு அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.

கலை பண்பாட்டுச்சுடரை அணையாது காப்போம் என்று கூறியுள்ள அவர் தமிழரின் கலையும் பண்பாடும் தமிழ்நாட்டின் தலைநகரில் சங்கமிக்கும் விழா தான் சென்னை சங்கமம் என விளக்கமும் அளித்துள்ளார்.

இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள வீடியோவில் பேசியதாவது;

அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம்.

English summary

Chief Minister Stalin has invited people to visit Chennai Sangamam - Namma Ooru Thiruvizha Chief Minister Stalin has invited people to visit Chennai Sangamam-Namma ooru thiruvizha. He has said that we will protect the art and cultural heritage and explained that Chennai Sangamam is the festival where the art and culture of Tamils come together in the capital of Tamil Nadu.