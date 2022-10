துரோக வரலாறு! எடப்பாடியின் துரோகங்கள் எல்லோருக்கும் தெரியும்! வெளுத்து வாங்கிய முதல்வர் ஸ்டாலின்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : எடப்பாடி பழனிசாமியின் துரோகங்களை அவரது அரசியலை அறிந்தவர்கள் அறிவார்கள் எனவும், எடப்பாடி பழனிசாமியின் துரோகத்துக்குதான் தமிழக மக்கள் தேர்தலில் தண்டனை கொடுத்தனர் என தமிழக சட்டசபையில் முதல்வர் ஸ்டாலின் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

தமிழக சட்டசபை மழைக்காலத் கூட்டத் தொடர் சபாநாயகர் அப்பாவு தலைமையில் தொடங்கி நடைபெற்றது. இதில் தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின், எதிர்கட்சி துணை தலைவர் ஓ.பன்னீர்செல்வம், பல்வேறு கட்சிகளை சேர்ந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் பங்கேற்றுள்ளனர்.

நேற்றைய சட்டசபை கூட்டத்தில் ஜெயலலிதா மரணம் தொடர்பான நீதிபதி ஆறுமுகசாமி ஆணைய விசாரணை அறிக்கை, தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச் சூடு தொடர்பான நீதிபதி அருணா ஜெகதீசன் ஆணைய அறிக்கைகள் தாக்கல் செய்யப்பட்டன.

