களத்திற்கு வரும் முதல்வர்! 2 நாளில் 3 மாவட்டங்களில் சுற்றுப் பயணம்! பிரதமர் மோடியுடன் சந்திப்பு!

Chennai

சென்னை : சென்னையில் இருந்து இன்று விமானம் மூலம் கோவை செல்லும் தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் இரண்டு நாட்களில் 3 மாவட்ட நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொண்டு நாளை மறுதினம் திண்டுக்கல்லில் பிரதமர் நரேந்திர மோடியுடன் பல்கலைக்கழக பட்டமளிப்பு விழாவில் பங்கேற்கிறார்.

தமிழக முதல்வரும் திமுக தலைவருமான ஸ்டாலின் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு முதுகு வலி பிரச்சனை காரணமாக அவதி அடைந்தார். இதைத்தொடர்ந்து கடந்த அக்டோபர் 30ஆம் தேதி நடைபெற்ற தேவர் ஜெயந்தி விழாவில் முதல்வரின் பயணம் திடீரென ரத்து செய்யப்பட்டது.

மேலும் தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் முதல்வர் ஸ்டாலின் கலந்து கொள்ள திட்டமிட்டு இருந்த நிகழ்ச்சிகளும் ரத்து செய்யப்பட்டது. அதே நேரத்தில் வீட்டில் இருந்தபடியே முதல்வர் ஸ்டாலின் பல்வேறு பணிகளை மேற்கொண்டார்.

English summary

Tamil Nadu Chief Minister Stalin will fly from Chennai to Coimbatore today and attend 3 district programs in two days and tomorrow he will participate in the university graduation ceremony with Prime Minister Narendra Modi in Dindigul.