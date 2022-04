அம்பேத்கர் சிலைக்கு மாலை போட்ட கையோடு, வெற்றிவேல் வீரவேல் என்று முழங்கிய காயத்திரி ரகுராம்! பரபரப்பு

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: சென்னை கோயம்பேட்டில் அம்பேத்கர் சிலைக்கு மாலை அணிவிக்கும் நிகழ்வில் பாஜகவினர், விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினர் இடையே மோதல் ஏற்பட்டது. பாஜகவின் காயத்ரி ரகுராம் தலைமையிலானவர்கள் அம்பேத்கர் சிலை முன்பு ‛வெற்றிவேல்... வீரவேல்' என கோஷமிட்டனர்.

நாடு முழுவதும் இன்று சட்டமேதை அம்பேத்கரின் பிறந்தாள் விழா கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. தமிழகத்தில் அம்பேத்கரின் பிறந்தநாளை ‛சமத்துவநாள்' என திமுக அரசு கொண்டாடி வருகிறது.

தமிழகத்தின் பல்வேறு இடங்களில் அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் அம்பேத்கர் சிலை, போட்டோக்களுக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தி வருகின்றனர். திமுக சார்பில் அம்பேத்கருக்கு மரியாதை செலுத்துவது மட்டுமின்றி சமத்துவ உறுதிமொழியும் எடுக்கப்பட்டது.

Ambedkar Birthday celebration Clashes broke out between the BJP and the VCK Party members at koyambedu in chennai. Leaders of the BJP's Gayatri Raghuram chanted 'Vetrivel ... Veeravel' in front of the Ambedkar statue.