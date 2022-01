கன மழை + வெயில்.. தமிழகம் உட்பட.. தென் மாநிலங்களில் மாறப்போகும் வானிலை.. எச்சரிக்கும் ஆய்வு!

Chennai

சென்னை: தமிழகம் உள்ளிட்ட தென்னிந்தியாவில் அடுத்த 30 ஆண்டுகளில் கனமழை அதிகரிக்கும் என்றும் வெப்பமும் 2 டிகிரி வரை அதிகரிக்கும் என்றும் புதிய ஆய்வின் மூலம் தெரியவந்துள்ளது.

இந்தியாவில் தொடர்ந்து காலநிலை மாற்றங்கள் நிகழ்ந்து வருகிறது. தமிழகத்தில் எதிர்பாராத மழையால் தமிழ்நாடே வெள்ளக்காடானாது. இதுபோன்ற நிகழ்வுகள் அண்டை மாநிலங்களிலும் தொடர்ந்து நடந்து வருகிறது.

இதையடுத்து காலநிலை மாற்றம் குறித்து பலதரப்பட்ட ஆய்வுகள் நடந்துவருகின்றன. 'காலநிலையில் மாவட்ட அளவிலான மாற்றங்கள்: இந்தியாவின் தென் மாநிலங்களுக்கான வரலாற்று காலநிலை மற்றும் காலநிலை மாற்ற கணிப்புகள்' என்ற தலைப்பிலான ஆய்வு ஒன்றை அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பம் ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ளது.

English summary

South India, including Tamil Nadu, will receive heavy rainfall over the next 30 years. The new study also found that temperatures could rise by as much as 2 degrees.