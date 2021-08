"அதென்ன கன்னிப் பேச்சு.." சட்டசபையில் ஆதங்கப்பட்ட வானதி சீனிவாசன்.. கோவை மெட்ரோ பற்றியும் கோரிக்கை

Chennai

சென்னை: பாஜக எம்எல்ஏ வானதி சீனிவாசன் சட்டசபையில் முன் வைத்த பல கோரிக்கைகளை ஏற்றுள்ளார் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின்.

கோயம்புத்தூர் நகரத்திற்கும், மெட்ரோ ரயில் திட்டம் கொண்டுவர மத்திய அரசுக்கு அழுத்தம் கொடுப்போம் என்று பாஜக உறுப்பினர் வானதி சீனிவாசன் கேள்விக்கு முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் பதில் அளித்தார்.

மதுரையிலும், மெட்ரோ ரயில் திட்டம் கொண்டுவரப்படும் என ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

மத்திய அரசின் உதவியோடுதான் மெட்ரோ ரயில் திட்டங்களை செயல்படுத்த முடியும் என்பதால், மத்திய அரசிடம் அழுத்தம் கொடுத்து நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டியிருக்கும்.

English summary

Chief Minister MK Stalin responded to a question by BJP MLA Vanathi Srinivasan that he would put pressure on the central government to bring a metro rail project to Coimbatore. Earlier in his speech Vanathi Srinivasan had put forward some important demands. One of the key demands is that it be polite for first-time members of the legislature to say the first or introductory speech without saying it was a kanni speech.