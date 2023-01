12,000 கார்.. டி.ஆர்.பாலு மீதி பணத்தை கொடுக்கவில்லை.. இன்றைக்கும் கடன்காரர்தான் - ஸ்டாலின் கிண்டல்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : "என்னுடைய ரூ.12,000 காருக்கு ரூ.100 மட்டும் அட்வான்ஸ் கொடுத்து என்னிடமிருந்து காரை வாங்கினார் டி.ஆர்.பாலு. அதன்பின் சில தவணைகளாக ரூ. 2000 வரை கொடுத்திருப்பார். மீதி பணத்தை இன்றுவரை கொடுக்கவில்லை. இன்றைக்கும் அவர் எனக்கு கடன்காரர் தான்" என டி.ஆர்.பாலு குறித்து தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் நகைச்சுவையாகப் பேசியுள்ளார்.

தி.மு.க பொருளாளரும், எம்.பி.யுமான டி.ஆர்.பாலு, தன்னுடைய வாழ்வில் நடந்த நிகழ்ச்சிகளை தொகுத்து 'பாதை மாறாப் பயணம்' என்ற தலைப்பில் சுயசரிதையாக எழுதி உள்ளார்.

இந்த நூலை வெளியிட்டுப் பேசிய தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், 17 வயதில் தொடங்கி 80 வயதை கடந்தும் ஒரே கட்சி ஒரே கொடி என்று டி.ஆர்.பாலு பயணிப்பதாக புகழாரம் சூட்டினார்.

"17 முதல் 80 வயது வரை" ஒரே கொடி, ஒரே கொள்கை.. அதுதான் டி.ஆர்.பாலு.. முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் வாழ்த்து!

English summary

“TR Baalu bought the car from me by paying only Rs.100 advance for my Rs.12,000 car. Thereafter he would have given up to Rs.2000. The rest of the money has not been paid till date." : Tamil Nadu Chief Minister M.K.Stalin shared memories.